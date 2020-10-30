Президент Bellator не исключил, что Немков встретится с Мусаси

Глава лиги Bellator Скотт Кокер не исключил, что чемпион промоушена в полутяжёлом весе Вадим Немков в будущем встретится с чемпионом среднего веса Гегардом Мусаси.

«Когда мы подписывали контракт с Гегардом, у него было желание подраться в полутяжёлом весе. Так что изучим этот вариант. У нас есть для него несколько интересных вариантов в этой категории.

Думаю, он может подраться с Райаном Бейдером. Он также может встретиться с Кори Андерсоном. Есть много возможных соперников. В какой-то момент он может провести схватку даже с Немковым. Если он захочет подраться за пояс в полутяжёлом весе, мы обсудим этот вариант. Сейчас он отдохнёт, а позже мы всё обговорим", — приводит слова функционера BJ Penn.