Президент Bellator не исключил, что Немков встретится с Мусаси
Глава лиги Bellator Скотт Кокер не исключил, что чемпион промоушена в полутяжёлом весе Вадим Немков в будущем встретится с чемпионом среднего веса Гегардом Мусаси.
«Когда мы подписывали контракт с Гегардом, у него было желание подраться в полутяжёлом весе. Так что изучим этот вариант. У нас есть для него несколько интересных вариантов в этой категории.
Думаю, он может подраться с Райаном Бейдером. Он также может встретиться с Кори Андерсоном. Есть много возможных соперников. В какой-то момент он может провести схватку даже с Немковым. Если он захочет подраться за пояс в полутяжёлом весе, мы обсудим этот вариант. Сейчас он отдохнёт, а позже мы всё обговорим", — приводит слова функционера BJ Penn.
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