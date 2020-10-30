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Андерсон Силва оказался легче Холла перед турниром UFC Fight Night 181

Андерсон Силва оказался легче Холла перед турниром UFC Fight Night 181
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В его главном событии встретятся легендарный экс-чемпион лиги Андерсон Силва и Юрайя Холл. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам оказалось, что Холл тяжелее соперника. Он показал на весах 84,3 кг, в то время как бразилец потянул на 83,4 кг.

Силва проведёт первый поединок с мая 2019 года, ожидается, что после встречи с Холлом он завершит карьеру в UFC.

UFC Fight Night 181. Взвешивание

Основной кард:

Андерсон Силва (184 фунта) — Юрайя Холл (186 фунтов)
Брайс Митчелл (146) — Андре Фили (146)
Кевин Холланд (185,5) — Чарльз Онтиверос (182,5)
Грег Харди — Морис Грин
Тиаго Мойзес — Бобби Грин (155).

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