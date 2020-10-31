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Боксёр Пашалиев госпитализирован после тяжёлого нокаута на турнире в Москве

Боксёр Пашалиев госпитализирован после тяжёлого нокаута на турнире в Москве
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

30 октября в Москве состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого прошёл поединок во втором среднем весе. На ринге встретились Олег Мисюра (6-0, 5 КО) и Тимур Пашалиев (1-2-2, 1 КО).

Поединок завершился уже в первом раунде. Мисюра владел заметным преимуществом и в одном из эпизодов пробил размашистый правый боковой. Пашалиев не сумел уйти от удара и упал в глубокий нокаут. Спортсмен потерял сознание и на ринге его привести в чувства так и не смогли.

Тимура Пашалиева госпитализировали в одну из клиник города Москвы в бессознательном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Другой информации по этому инциденту пока не поступало.

Соответствующее видео доступно на канале Shamo Boxing в YouTube.

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