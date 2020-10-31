Дэн Харди намерен возобновить карьеру в 2021 году

Боец UFC Дэн Харди заявил, что он собирается вернуться в октагон в 2021 году.
«Однозначно я планирую возвращение в октагон в 2021 году. Я провёл несколько переговоров с возможными соперниками. Я в возрасте, так что разговаривал с другими стариками. У меня есть контракт с UFC, так что я могу провести ещё несколько поединков.
Сейчас я не могу назвать имён. Есть группа парней, бой с которыми всегда будет интересен. Например, братья Диаз. Да и Ник собирался возобновить карьеру. Это было бы идеально. Дональд Серроне — тоже громкое имя. Известный ветеран, который приближается к завершению карьеры. Я уважаю Энтони Петтиса, он заинтересован в бое со мной. Есть много вариантов. Меня ждёт напряжённый 2021 год с несколькими крупными победами. А дальше посмотрим, что получится», — приводит слова Дэна Харди Metro.
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