Марат Балаев заменит Хасбулаева в бою за титул чемпиона ACA

Легендарный российский боец Марат Балаев оспорит титул чемпиона ACA в поединке с Фелипе Фроесом на турнире ACA 118, сообщает пресс-служба промоушена.

«Марат Балаев заменит Хасбулаева в бою за чемпионский титул ACA. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. Бой пройдет 18 декабря на турнира ACA 118. Для Мотиватора это отличный шанс отобрать чемпионский титул в легком весе, которым с октября 2019 года владеет бразилец. Фроес прилетит в Россию на днях и останется готовиться до боя.

У Магомедрасула Хасбулаева будет шанс в дальнейшем, после того как он полностью восстановится, провести бой с тем, кто будет владеть чемпионским поясом на тот момент».



Для Фроеса это будет первая защита титула, который он отобрал на ACA 110 у Салмана Жамалдаева. Бразилец имеет в активе 18 побед, 4 поражения, 1 ничью. В активе Балаева — 11 побед при двух поражениях.