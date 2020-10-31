Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о возвращении в лёгкую весовую категорию.
«Только что вернулся из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и пришли результаты — лёгкий дивизион на подходе», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.
После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
- 31 октября 2020
-
14:44
-
14:01
-
12:43
-
11:52
-
09:41
-
04:05
-
01:46
-
01:32
-
00:12
- 30 октября 2020
-
22:42
-
21:40
-
20:26
-
20:01
-
19:54
-
18:39
-
18:26
-
17:41
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:02
-
15:06
-
13:42
-
13:26
-
12:45
-
12:01
-
11:00
-
10:02
-
10:01
-
09:43
-
09:21
-
09:00
-
08:34
-
07:36