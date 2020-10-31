Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала «вертушку» в леопардовом костюме
Американская спортсменка смешанных единоборств Пейдж Ванзант, выступавшая в UFC, опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором продемонстрировала впечатляющий приём — удар ногой с разворота.
«Выглядит, как будто кого-то пинают по голове. Вас?» — подписала видео Ванзант.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. На её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Ванзант регулярно выкладывает в «Инстаграме» яркие фото и видео.
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