16 ноября определится победитель восьмёрки на турнире серии «Короли нокаутов-5»

16 ноября, в понедельник, на площадке Vegas City Hall в Мякинино пройдёт очередной турнир серии «Короли Нокаутов-5! Осенний призыв», организатором которого выступила компания «ЮКА Промоушен». Наиболее ожидаемым событием яркого боксёрского шоу осени призван стать второй мини-турнир «восьмёрка» серии «Короли нокаутов трофи» во втором среднем весе: четвертьфиналы 4 боя по 4 раунда, полуфиналы 2 боя по 4 раунда, финал — 4 раунда.
Победитель определится в один вечер. В числе участников на сегодняшний день заявлены (плюс запасные) Орхан Гаджиев (8-1), Вячеслав Барсуков (7-0), Юсуп Магомедбеков (1-0), Михаил Козлетинов (1-0), Арес Саакян (4-0), Виталий Михалев (2-1) Денис Погодин (2-1), Павел Лисенков (2-0), Равшан Эргашев (5-0), Рамил Гаджиев (16-1).
В качестве промежуточных боёв «восьмерки» запланированы поединки тяжеловесов. В главном противостоянии в понедельник победитель первой в России «восьмёрки» супертяжеловесов Виталий Кудухов (3-0, 2 КО) из Владикавказа встретится с напористым боксёром из Белоруссии, опытнейшим профессионалом Юрием Быховцевым (10-20-3, 5 КО).
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