Хэй: Чисора сделает с Усиком то же самое, что Лопес сделал с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй убеждён, что его подопечный победит Александра Усика и, таким образом, повторит историю поединка Василий Ломаченко — Теофимо Лопес, в котором последний сотворил сенсацию и победил украинца.

«Видели, что случилось, когда Ломаченко дрался с Лопесом? Здесь будет то же самое. Усик добился всего в первом тяжёлом весе, он стал абсолютным чемпионом и побил всех других чемпионов. Он показал, что может. Но это было в противостояниях с бойцами первого тяжёлого веса.

Чисора полон огня, посмотрите на его мощные удары в боях с Прайсом и Шпилькой. Усик же победой над Уиззерспуном не сделал громкой заявки в супертяжёлом весе. Чисора нокаутирет его", — приводит слова Хэя BoxingScene.