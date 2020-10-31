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Хэй: Чисора сделает с Усиком то же самое, что Лопес сделал с Ломаченко

Хэй: Чисора сделает с Усиком то же самое, что Лопес сделал с Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй убеждён, что его подопечный победит Александра Усика и, таким образом, повторит историю поединка Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес, в котором последний сотворил сенсацию и победил украинца.

«Видели, что случилось, когда Ломаченко дрался с Лопесом? Здесь будет то же самое. Усик добился всего в первом тяжёлом весе, он стал абсолютным чемпионом и побил всех других чемпионов. Он показал, что может. Но это было в противостояниях с бойцами первого тяжёлого веса.

Чисора полон огня, посмотрите на его мощные удары в боях с Прайсом и Шпилькой. Усик же победой над Уиззерспуном не сделал громкой заявки в супертяжёлом весе. Чисора нокаутирет его", — приводит слова Хэя BoxingScene.

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