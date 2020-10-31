Бои Гассиева и Усика можно посмотреть в прямом эфире на «Рен ТВ»
Сегодня, 31 октября, в Сочи проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе. Встретятся бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF Мурат Гассиев и Нури Сефери.
Кроме того, сегодня же в Лондоне (Великобритания) пройдёт ещё один крупный турнир по боксу, главными участниками которого будут бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора.
Прямые трансляции этих поединков можно будет посмотреть на канале «Рен ТВ». Показ поединка Мурата Гассиева запланирован на 21:00 по московскому времени. Трансляция схватки с участием Усика начнётся ближе к полуночи.
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