Мусаси: мне плевать на титул в двух дивизионах, но, если шанс представится, воспользуюсь

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси признался, что не задумывается о завоевании титулов в двух весовых категориях. Вместе с тем спортсмен добавил, если предложат чемпионский бой в другой весовой категории, он примет его.

«Для начала проведём бой с Джоном Солтером, а потом будем смотреть на ситуацию. Мне нужно посмотреть, как будут развиваться события. Плевать на титул в двух дивизионах. Просто нужно побеждать. Но, если мне дадут такой шанс, воспользуюсь», — приводит слова Мусаси Cageside Press.

Напомним, в ночь на 30 октября мск Мусаси принял участие в титульном поединке на турнире Bellator 250. В главном событии шоу он победил Дугласа Лиму и завоевал титул. Президент промоушена Скотт Кокер не исключил, что спортсмен поборется за титул чемпиона в полутяжёлом весе с Вадимом Немковым.