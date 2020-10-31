Боец-девушка Bellator Лореда провела день с Масвидалем в Майами

Девушка — боец Bellator Валери Лореда провела день в Майами (штат Флорида, США) с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидалем. Об этом она рассказала на своей странице в «Инстаграме», разместив фотографии и видео. На фото с Лоредой и Масвидалем также другой экс-претендент на титул UFC Йоэль Ромеро.

Соответствующий пост доступен на странице Лореды в социальной сети.

Напомним, что спортсменка парагвайского происхождения считается одной из самых популярных девушек в лиге Bellator, что объясняется не только идеальным профессиональным рекордом, но также яркой внешностью и активностью в социальных сетях. Что касается Масвидаля, то американец кубинского происхождения является звездой UFC и обладателем специального титула «Лучший подонок лиги», так называемого BMF.