Боец-девушка Bellator Лореда провела день с Масвидалем в Майами

Девушка — боец Bellator Валери Лореда провела день в Майами (штат Флорида, США) с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидалем. Об этом она рассказала на своей странице в «Инстаграме», разместив фотографии и видео. На фото с Лоредой и Масвидалем также другой экс-претендент на титул UFC Йоэль Ромеро.
Соответствующий пост доступен на странице Лореды в социальной сети.
Напомним, что спортсменка парагвайского происхождения считается одной из самых популярных девушек в лиге Bellator, что объясняется не только идеальным профессиональным рекордом, но также яркой внешностью и активностью в социальных сетях. Что касается Масвидаля, то американец кубинского происхождения является звездой UFC и обладателем специального титула «Лучший подонок лиги», так называемого BMF.
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