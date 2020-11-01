Гассиев нокаутировал Сефери в первом раунде

В Сочи завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев и Нури Сефери. Для россиянина это был дебют в супертяжёлом весе.

Впрочем, смотреть на Гассиева в новом дивизионе долго не пришлось. Уже первая акцентированная атака отправила соперника на канвас. В середине первого раунда Мурат пробил тройку — левый прямой, левый боковой, правый прямой. Последний удар пришёлся точно в цель, и 43-летний албанец оказался на канвасе. Он сумел подняться до окончания счёта рефери, но третий на ринге всё же решил остановить схватку, так как Нури был сильно потрясён.

В результате Мурат завоевал победу техническим нокаутом. Гассиев бился впервые с июля 2018 года.