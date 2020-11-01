Гассиев нокаутировал Сефери в первом раунде

В Сочи завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев и Нури Сефери. Для россиянина это был дебют в супертяжёлом весе.
Впрочем, смотреть на Гассиева в новом дивизионе долго не пришлось. Уже первая акцентированная атака отправила соперника на канвас. В середине первого раунда Мурат пробил тройку — левый прямой, левый боковой, правый прямой. Последний удар пришёлся точно в цель, и 43-летний албанец оказался на канвасе. Он сумел подняться до окончания счёта рефери, но третий на ринге всё же решил остановить схватку, так как Нури был сильно потрясён.
В результате Мурат завоевал победу техническим нокаутом. Гассиев бился впервые с июля 2018 года.
- 1 ноября 2020
-
00:13
- 31 октября 2020
-
23:29
-
22:19
-
22:08
-
21:34
-
20:37
-
19:52
-
18:59
-
17:25
-
15:24
-
14:44
-
14:01
-
12:43
-
11:52
-
09:41
-
04:05
-
01:46
-
01:32
-
00:12
- 30 октября 2020
-
22:42
-
21:40
-
20:26
-
20:01
-
19:54
-
18:39
-
18:26
-
17:41
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:02
-
15:06
-
13:42
-
13:26