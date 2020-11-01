Усик — после победы над Чисорой: я хочу стать не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом
Украинец Александр Усик прокомментировал свою победу над Дереком Чисорой в главном бою вечера профессионального бокса в Лондоне.
«Я думаю, мой бокс был хорош. Я успел понять, что такое супертяжёлый вес. Чисора большой, крепкий парень. Я ожидал такого поединка, но настраивался на большее сопротивление. Понял ли я, что готов сражаться здесь? Я не знаю. Пусть это решают фанаты и какие-то условные эксперты.
Я не боксировал целый год. Моя задача сейчас — двигаться вперёд. Чего я хочу? Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. не просто чемпионом, а абсолютным!", — заявил Усик после боя.
«Чемпионат» проводил прямую трансляцию боя Александра Усика и Дерека Чисоры.
Усик победил Чисору единогласным решением судей
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