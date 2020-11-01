Джошуа присутствовал на бое Усика и Чисоры

Сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.

В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Джошуа присутствовал на сегодняшнем поединке, после боя спортсмены обменялись взглядами.

Поединок между Усиком и Чисорой должен был пройти ещё в мае текущего года, но был перенесён на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.

«Чемпионат» проводил прямую текстовую трансляцию поединка Александра Усика и Дерека Чисоры.