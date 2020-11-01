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Усик: мир любит сильных

Усик: мир любит сильных
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его до и во время боя с Дереком Чисорой.

«Всем спасибо за поддержку! Моей команде, семье, близким и каждому, кто смотрел этот поединок или просто переживал!!! Мир любит сильных!», — написал Усик.

Напомним, сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Единогласным решением судей победу в поединке одержал украинец.

«Чемпионат» проводил текстовую трансляцию боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

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