Усик: мир любит сильных
Украинский боксёр Александр Усик опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его до и во время боя с Дереком Чисорой.
«Всем спасибо за поддержку! Моей команде, семье, близким и каждому, кто смотрел этот поединок или просто переживал!!! Мир любит сильных!», — написал Усик.
Напомним, сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Единогласным решением судей победу в поединке одержал украинец.
«Чемпионат» проводил текстовую трансляцию боя Александра Усика и Дерека Чисоры.
Усик: Энтони, я иду за тобой!
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