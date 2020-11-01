Беллью: Чисора был лучше Усика, судьи обошлись с ним очень сурово
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о результате боя между экс-претендентом на титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Победу в 12-раундовом поединке одержал Усик единогласным решением судей.
«Вы не стали бы жаловаться, если бы Чисора вышел победителем. Вы не можете быть лучшим боксёром и получить в два раза больше ударов, чем другой парень. Чисора, по-моему, был лучше Усика. Судьи обошлись с ним очень сурово», — приводит слова Беллью журналист talkSport Майкл Бенсон в своём «твиттере».
На счету Усика 17 побед в 17 боях, из которых 13 были одержаны нокаутом. На счету Дерека Чисоры 41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом.
Судья в ринге делал всё, чтобы помочь Чисоре. Но Усик не оставил британцам шансов
Александр победил и вызвал на бой Энтони Джошуа.
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