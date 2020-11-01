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Дж. Дэвис нокаутировал Круса и стал обладателем двух поясов чемпиона мира

Дж. Дэвис нокаутировал Круса и стал обладателем двух поясов чемпиона мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь на 1 ноября мск на арене в Сан-Антонио (штат Техас, США) прошёл вечер бокса. В главном событии шоу американец Джервонта Дэвис, который является чемпионом WBA в лёгком весе, встретился с мексиканцем, чемпионом WBA в первом лёгком дивизионе Лео Санта Крусом. На кону стояло сразу два пояса чемпиона мира.

Победу в бою нокаутом в шестом раунде одержал Джервонта Дэвис.

Дэвис одержал 24 победу в 24 боях, из которых 23 нокаутом. Крус в свою очередь потерпел второе поражение при 37 победах и 1 ничьей.

Напомним, Джервонта Дэвис в декабре 2019 года в 12-м раунде победил техническим нокаутом кубинца Юриоркиса Гамбоа. Лео Санта Крус в свою очередь в ноябре победил единогласным решением судей американца Мигеля Флореса.

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