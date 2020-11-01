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Чисора угостил Усика бургером после боя

Чисора угостил Усика бургером после боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

31 октября в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Судейским решением победу в 12-раундовом поединке одержал украинец.

После боя Чисора угостил Усика и его команду бургерами.

На счету Усика 17 побед в 17 боях, из которых 13 были одержаны нокаутом. На счету Дерека Чисоры 41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом.

Поединок между Усиком и Чисорой должен был пройти ещё в мае текущего года, но был перенесён на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка Александра Усика и Дерека Чисоры.

Судья в ринге делал всё, чтобы помочь Чисоре. Но Усик не оставил британцам шансов
Александр победил и вызвал на бой Энтони Джошуа.
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