Макгрегор призвал Силву не завершать карьеру после поражения от Холла на UFC Вегас 12

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на поражение Андерсона Силвы в бою с Юрайем Холлом на турнире UFC Fight Night 181.
«Грустно видеть то, что произошло сегодня вечером, но я говорю: нужно продолжать путь! Настоящие бойцы никогда не теряют огонь, так зачем пытаться его вытеснить? Просто нужно потратить время на поиск правильного соперника и продолжать движение. Правильная конкуренция существует, для всех уровней и возрастов. Надо найти его и делать то, что любишь делать! Всегда!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Поединок бойцов в среднем весе завершился победой Холла техническим нокаутом в четвёртом раунде. Силва провёл первый поединок с мая 2019 года. Ожидается, что после встречи с Холлом он завершит карьеру в UFC.
- 1 ноября 2020
-
08:37
-
07:19
-
06:54
-
06:32
-
05:10
-
05:06
-
04:13
-
03:48
-
03:39
-
03:30
-
03:15
-
03:10
-
00:13
- 31 октября 2020
-
23:29
-
22:19
-
22:08
-
21:34
-
20:37
-
19:52
-
18:59
-
17:25
-
15:24
-
14:44
-
14:01
-
12:43
-
11:52
-
09:41
-
04:05
-
01:46
-
01:32
-
00:12
- 30 октября 2020
-
22:42
-
21:40
-
20:26
-
20:01