Дана Уайт: Хабиб — чемпион, пояс в лёгком весе не вакантен

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что пояс лиги в лёгком дивизионе по-прежнему занят Хабибом Нурмагомедовым. Функционер отказался делать титул вакантным.

«Поверьте, Хабиб вернётся ради ещё одного боя. Этот титул не станет вакантным. Он по-прежнему чемпион. Нет никакого вакантного пояса, нет титула временного чемпиона. Нет ничего подобного», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии вечера он победил временного чемпиона Джастина Гэтжи уже во втором раунде. После этого он объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов ушёл из спорта в качестве небитого бойца. За годы карьеры он выиграл все 29 поединков.