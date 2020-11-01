Стали известны обладатели бонусов турнира UFC, три из них победили нокаутом в 1-м раунде

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. По его итогам лига традиционно распределила бонусы между несколькими участниками шоу. В этот раз в промоушене не сумели определить лучший поединок турнира, зато назвали авторами «Выступления вечера» сразу четырёх бойцов.
Так, по $ 50 тыс. дополнительно заработали Майлз Джонс, Адриан Янез, Александер Эрнандес и Кевин Холланд, сообщает MMAJunkie.
Джонс в конце третьего раунда эффектно нокаутировал Кевина Нативидада. Остальные обладатели бонусов победили в первом раунде. Адриан Янез в первом раунде нокаутировал хед-киком Виктора Родригеса, Александер Эрнандес жёсткой серией заставил капитулировать Криса Грютцмахера, а Кевин Холланд остановил Чарли Онтивероса.
- 1 ноября 2020
-
10:46
-
10:36
-
10:19
-
09:41
-
09:30
-
08:37
-
07:19
-
06:54
-
06:32
-
05:10
-
05:06
-
04:13
-
03:48
-
03:39
-
03:30
-
03:15
-
03:10
-
00:13
- 31 октября 2020
-
23:29
-
22:19
-
22:08
-
21:34
-
20:37
-
19:52
-
18:59
-
17:25
-
15:24
-
14:44
-
14:01
-
12:43
-
11:52
-
09:41
-
04:05
-
01:46
-
01:32