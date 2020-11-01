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Стали известны обладатели бонусов турнира UFC, три из них победили нокаутом в 1-м раунде

Стали известны обладатели бонусов турнира UFC, три из них победили нокаутом в 1-м раунде
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. По его итогам лига традиционно распределила бонусы между несколькими участниками шоу. В этот раз в промоушене не сумели определить лучший поединок турнира, зато назвали авторами «Выступления вечера» сразу четырёх бойцов.

Так, по $ 50 тыс. дополнительно заработали Майлз Джонс, Адриан Янез, Александер Эрнандес и Кевин Холланд, сообщает MMAJunkie.

Джонс в конце третьего раунда эффектно нокаутировал Кевина Нативидада. Остальные обладатели бонусов победили в первом раунде. Адриан Янез в первом раунде нокаутировал хед-киком Виктора Родригеса, Александер Эрнандес жёсткой серией заставил капитулировать Криса Грютцмахера, а Кевин Холланд остановил Чарли Онтивероса.

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