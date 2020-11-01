Тренер Гассиева: бой Мурата с Усиком в супертяжёлом весе вызовет ещё больший интерес
Тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов поделился мыслями о перспективах подопечного в супертяжёлом весе. По словам специалиста, реванш Мурата с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком вызовет повышенный интерес.
«Много раз прокручивал этот бой. В супертяжёлом весе он вызовет ещё больший интерес, если они дойдут до этого, как сделали в первом тяжёлом весе», — приводит слова Сланова ТАСС.
Напомним, вчера, 31 октября, Гассиев провёл первые поединок более чем за 2 года. На турнире в Сочи он встретился с албанцем Нури Сефери и нокаутировал 43-летнего соперника уже в первом раунде. Интересно, что Усик поединок провёл также 31 октября и победил по очкам Дерека Чисору.
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