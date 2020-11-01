Дана Уайт: я допустил большую ошибку, Андерсон Силва больше никогда не должен драться
Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поражении экс-чемпиона лиги Андерсона Силвы на турнире UFC Fight Night 181 от Юрайи Холла. Функционер признал, что, разрешив 45-летнему спортсмену выйти в клетку, он совершил большую ошибку.
«Посмотрите на Силву. Когда бой был закончен, он даже не мог стоять, чтобы дать интервью. Ему пришлось сидеть и отвечать на вопросы в таком положении. Я допустил большую ошибку и не должен был позволять ему драться. Он легенда спорта, легенда нашей компании, я сделал что-то, с чем не был согласен. Знал, что я прав, сегодняшний вечер это доказал. Андерсон Силва больше никогда не должен драться», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, Силва проиграл Холлу техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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