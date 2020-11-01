Гассиев — о бое с Сефери: это наша общая победа
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев прокомментировал победу над Нури Сефери, которую он завоевал 31 октября 2020 года на вечере бокса в Сочи.
«Путь был долгим. Это наша общая победа. Спасибо всем за поддержку», — написал Гассиев в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице Мурата Гассиева в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 31 октября, россиянин вернулся на ринг после более чем полуторагодичного простоя. Боксёр проводил дебютную встречу в супертяжёлом весе. Его соперником стал 43-летний албанец Нури Сефери. Гассиев нокаутировал соперника уже в первом раунде.
Таким образом, старт карьеры в новом дивизионе начался для спортсмена с победы.
Гассиев за 47 секунд нокаутировал беспомощного албанца. И этого Мурат ждал 830 дней?
Этот бой стал ещё более странным, чем поединок Сергея Харитонова против Родригеса.
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