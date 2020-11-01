Цзю: у Усика будут шансы в бою с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика с Дереком Чисорой, в котором украинец победил решением судей. По словам Цзю, встреча показала, что у Усика есть шансы в схватке с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Усик контролировал бой. Сомнений почти не было, опасных ударов не пропустил. Бой не был лёгким. 12 раундов это 12 раундов. Соперник был опасный и бьющий. От души поздравляю с победой. Что касается его возможного боя с Джошуа, то у него есть шансы. Усик умеет не пропускать удары, а это имеет большое значение. Поэтому, думаю, Усик готов выступить с любым тяжеловесом. Нужно умно подготовиться к бою, не пропускать удары. У него шансы всегда будут», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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12:21Цзю: у Усика будут шансы в бою с Джошуа Эксклюзив
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