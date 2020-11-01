«Всегда будем любить тебя»: Джон Джонс обратился к Андерсону Силве

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс обратился к экс-чемпиону лиги Андерсону Силве, который в ночь на 1 ноября выступил в главном бою вечера на турнире UFC Fight Night 181 и досрочно проиграл Юрайе Холлу. Это был последний бой в карьере легендарного бразильца в лучшей лиге мира.

«Всегда будем любить Паука. Вау, люблю тебя, Андерсон. Спасибо тебе", — написал Джонс на своей странице в „Твиттере“.

Напомним, после досрочного поражения Андерсона Силвы от Юрайи Холла президент лиги Дана Уайт признал, что допустил ошибку, дав Силве возможность выйти в октагон в 45-летнем возрасте. Он также добавил, что Андерсон больше никогда не должен драться. За последние годы карьеры Силва одержал лишь одну победу.