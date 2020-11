Экс-претендент на пояс UFC Багаутинов прошёл взвешивание перед турниром по боксу KOld Wars

Завтра, 2 ноября, в Минске пройдёт турнир по профессиональному боксу серии KOld Wars. В его карде выступит боец смешанных единоборств экс-претендент на титул UFC Али Багаутинов. Соперником россиянина станет Андрей Калечиц. В преддверии противостояния спортсмены прошли церемонию взвешивания.

Вашему вниманию — результаты взвешивания всех участников шоу.

Kold Wars. Взвешивание. 2 ноября

Владимир Мышев (62,05 кг) vs Александр Казарес (60,75 кг)

Али Багаутинов (59,95 кг) vs Андрей Калечиц (59,90 кг)

Артём Оганесян (70,65 кг) vs Александр Журавский (70,40 кг)

Иван Козловский (64,30 кг) vs Алексей Тухтаров (64,55 кг)

Алан Абаев (67,40 кг) vs Андрей Долгожиев (67,80 кг)

Магомед Расулов (81,70 кг) vs Владимир Харкевич.