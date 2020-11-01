Дана Уайт: Хабиб — лидер рейтинга лучших бойцов, Джон Джонс — величайший в истории

Президент UFC Дана Уайт поставил точку в дискуссии о том, кто является лидером сводного рейтинга лучших бойцов UFC, а кто — величайшим в истории.

«Хабиб — лидер рейтинга Pound-for-Pound. Посмотрите, как он провёл бой с Гэтжи. За всю карьеру он проиграл всего два раунда. К тому же, он никогда не проигрывал. Так что да, он лидер. Что касается Джонса, да, я видел его аргументы в социальных сетях. Они имеют смысл. Всегда говорил, что он величайший. Сейчас Хабиб лидер сводного рейтинга UFC лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, а Джонс — величайший в истории», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.

Напомним, Джонс выражал недовольство, что Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи поставили на первое место в рейтинге P4P, а кое-кто начал называть россиянина лучшим в истории.