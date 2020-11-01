Нурмагомедов: Силва — легенда

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на последний бой Андерсона Силвы в карьере.



«Андерсон Силва — абсолютная легенда. Удачи тебе, воин. Пусть бог благословит и хранит твою семью», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «твиттере».



Напомним, бразилец провёл прощальный поединок в лиге. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за американцем. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке Юрайя встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.



За последние восемь лет Андерсон победил лишь раз. После схватки президент лиги Дана Уайт заявил, что Силва больше никогда не должен драться.

Андерсон Силва: мой любимый боец — Хабиб