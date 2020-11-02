Конор Макгрегор высоко оценил бойцовские навыки Хабиба Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор ответил на вопрос подписчика о бойцовских навыках россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Феноменальный боец-грэпплер. Сейчас он лучший в этом спорте. Однако у меня есть ответ, и они его знают», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
В 2018 году Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
Напомним, Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде в главном поединке турнира UFC 254. После этого россиянин непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Нурмагомедов завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.
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Президент UFC всё активнее намекает, что Хабиб вернётся. Шансы Макгрегора на завоевание титула стремительно падают.
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