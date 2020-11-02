Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото топлес

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, раздевшаяся до пояса, лежит на диване, укрытая пледом.

«Даже белая роза отбрасывает чёрную тень», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

«Ты абсолютно роскошна!» — написал один из пользователей в комментариях.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.