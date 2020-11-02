Конор Макгрегор назвал самого недооценённого бойца UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, кто, по его мнению, является самым недооценённым бойцом смешанных единоборств. По его мнению, этого звания достоин американец Тони Фергюсон.
«Тони Фергюсон. Впрочем, в этом пустом и забывчивом мире всё каждый день меняется», — написал Макгрегор в своём «твиттере», отвечая на соответствующий вопрос болельщика.
Последний бой Фергюсон провёл в мае 2020 года, уступив Джастину Гэтжи в схватке за пояс временного чемпиона UFC.
Макгрегор дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
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