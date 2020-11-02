45-летний Андерсон Силва объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва объявил о завершении карьеры. Напомним, в минувшие выходные 45-летний бразилец уступил Юрайе Холлу на турнире UFC.

«Доброе утро, народ. Сегодня особенный день по одной простой причине – я хочу попрощаться с жизнью, посвящённой спорту. Вчера я вышел и снова делал то, что люблю, и даже не предполагал, что буду чувствовать себя счастливым. Даже в поражении я в мире с самим собой.

Хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, семью, всех своих друзей и болельщиков, которые все эти годы смотрели мои бои и поддерживали меня. Знайте, что ваша поддержка была для меня большой честью. Надеюсь, что я оставил в сердце каждого из вас частичку самого себя, которая поможет вам в периоды неуверенности преодолевать жизненные трудности. Никогда не думайте о том, чтобы сдаться, как бы тяжело вам ни было. Я отдаю вам всю свою любовь и уважение», — написал Силва в своём «инстаграме».