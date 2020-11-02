Волков объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в сводном рейтинге UFC

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, почему, по его мнению, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов смог потеснить бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса с первой строчки сводного рейтинга бойцов промоушена.
«Я не сильно разбираюсь в том, каким образом эти рейтинги составляются. Джон Джонс, наверное, какое-то время просто остаётся неактивным. Когда у него был последний бой, я не помню. И он не так ярко и уверенно выигрывал последние бои, как это делал Хабиб.
Хотя первые бои Джонс выигрывал ярко и красиво, каждый раз показывая что-то новое. Думаю, что в данный момент, наверное, так и есть. А когда Джонс вернётся и проявит себя, посмотрим, что будет», — рассказал Волков в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
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