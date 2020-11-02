Источник: Уайлдер пригрозил подать в суд на Фьюри
Бывший чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер пригрозил судебным разбирательством обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, если их третий поединок сорвётся. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».
Сообщается, что Уайлдер и его представители недовольны позицией команды Фьюри, который считает, что американец не успел реализовать прописанную в контракте опцию реванша и потому нацеливается на бой 5 декабря с другим соперником.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Ранее Фьюри заявил, что третий бой с Уайлдером сорвался по вине американца.
Третий бой Фьюри — Уайлдер сорвался
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