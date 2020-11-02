Хирн сообщил о желании Джошуа подраться с Усиком

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа желает провести поединок с украинцем Александром Усиком. В минувшие выходные Усик провёл второй бой в тяжёлом весе, победив Дерека Чисору единогласным решением судей.

«Джошуа хочет драться с Усиком. Его главный фокус сейчас на Тайсоне Фьюри, но он сто процентов подерётся с Усиком.

Усик был непобедим в крузервейте (украинец — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата»). Единственная возможность его поражения – это бои с парнями, которые слишком большие для него», — рассказал Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.