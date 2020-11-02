Чемпион Европы по боксу Иванов избил другого боксёра в поезде. Пострадавший впал в кому

34-летний российский боксёр Никита Иванов избил другого боксёра в поезде. Пострадавший находится в коме. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

Сообщается, что несколько дней назад Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске на поезде. Там спортсмен выпил, после чего повздорил с другим боксёром Бассиром Мирсиябовым. В ходе драки Никита нанёс оппоненту несколько ударов. В итоге Мирсиябов получил тяжёлые травмы, в настоящее время он пребывает в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких, за его жизнь борются врачи. Также сообщается, что Иванова задержали.

В 2011 году Иванов на чемпионате Европы по боксу в Анкаре завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг. Два года спустя он завоевал золото ЧЕ в Минске.