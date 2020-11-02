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В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с Ивановым, избившим боксёра в поезде

В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с Ивановым, избившим боксёра в поезде
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Федерация бокса России проведёт разбирательство по ситуации с дракой в поезде с участием боксёра Никиты Иванова. Об этом сообщил президент организации Умар Кремлёв.

«Мы разберёмся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске на поезде. Там спортсмен выпил, после чего повздорил с другим боксёром Бассиром Мирсиябовым. В ходе драки Никита нанёс оппоненту несколько ударов. В итоге Мирсиябов получил тяжёлые травмы, в настоящее время он пребывает в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких, за его жизнь борются врачи. Также сообщалось, что Иванова задержали.

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