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Хабиб Нурмагомедов: ничего не поменялось. Молодое поколение должно расти

Хабиб Нурмагомедов: ничего не поменялось. Молодое поколение должно расти
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и его двоюродный брат Умар Нурмагомедов. На счету 24-летнего Умара 12 побед в 12 боях в MMA, в октябре он должен был дебютировать в UFC, но незадолго до боя его госпитализировали.

«Ничего не поменялось, молодое поколение должно расти», — прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

Хабиб рассказал и показал, как брат Усман помогал ему готовиться к бою с Гэтжи. Фото
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