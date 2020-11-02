Уайлдер — о поражении от Фьюри: в мою воду что-то подмешали

Бывший чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер считает, что ему в воду что-то подсыпали перед боем с Тайсоном Фьюри, что и привело к поражению в том поединке.
«Когда я проводил разминку за 15 минут до боя, всё было прекрасно. Я чувствовал себя отлично, пока не вышел в ринг. Затем произошла странная трансформация. Я пил воду, пытаясь сохранить водный баланс. И я начал чувствовать себя странно. В мою воду что-то подмешали. Я будто принял мышечный релаксант или что-то в этом роде. Когда ты проигрываешь бой, то всегда пытаешься понять, что пошло не так. Некоторые вещи и атмосфера не выглядели правильными. Было ощущение, что что-то пойдёт не так, при этом не в мою пользу. Дело не в костюме, в мою воду что-то подмешали. У меня были другие ощущения. Я будто не контролировал своё тело, а мои ноги были слабыми», — приводит слова Деонтея Уайлдера Metro.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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