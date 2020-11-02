Джон Джонс устроил вооружённую погоню за грабителем
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прогнал грабителя со своего участка. Видео американский боец опубликовал в своём «инстаграме».
«Это закончилось тем, что прошлой ночью я постучал этому парню по водительскому стеклу дулом своего ружья. В следующий раз, когда ты попытаешься кого-то ограбить, убедись, что ты достаточно быстр, чтобы убежать. Ему повезло, что я достаточно умён для того, чтобы не стрелять в убегающего человека. Молодёжь, я понимаю, что настали тяжёлые времена, но ваша жизнь не стоит пары украденных вещей», — написал Джон Джонс в своём «инстаграме».
Ранее Джон Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.
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