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Джон Джонс устроил вооружённую погоню за грабителем

Джон Джонс устроил вооружённую погоню за грабителем
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прогнал грабителя со своего участка. Видео американский боец опубликовал в своём «инстаграме».

«Это закончилось тем, что прошлой ночью я постучал этому парню по водительскому стеклу дулом своего ружья. В следующий раз, когда ты попытаешься кого-то ограбить, убедись, что ты достаточно быстр, чтобы убежать. Ему повезло, что я достаточно умён для того, чтобы не стрелять в убегающего человека. Молодёжь, я понимаю, что настали тяжёлые времена, но ваша жизнь не стоит пары украденных вещей», — написал Джон Джонс в своём «инстаграме».

Ранее Джон Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.

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