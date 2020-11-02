Адесанья: в 2021 году я проведу бой с Джоном Джонсом

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что он проведёт поединок в 2021 году с Джоном Джонсом.
«Мы встретились с президентом UFC. Сидели у него в офисе и пару минут обсуждали все варианты, с кем я буду драться дальше. Всё уже сказано и сделано. Я говорил, что буду драться с Джоном Джонсом в 2021 году. Надеюсь, что после выборов в США вся эта пандемия исчезнет и мы снова будет собирать толпы болельщиков. Этот бой должен пройти в присутствии зрителей, потому что это самый крупный поединок в истории UFC», — приводит слова Исраэля Адесаньи Sherdog.
Исраэль Адесанья свой последний поединок провёл с Пауло Костой на UFC 253. Бой завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро.
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