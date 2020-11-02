Фьюри может провести бой с непобеждённым немцем Кабайелом 5 декабря

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что его подопечный планирует провести бой с немецким боксёром Агитом Кабайелом.



«Тайсон дерётся 5 декабря. Мы дали парню, с которым хотим драться, сутки, чтобы подписать контракт, или мы будем двигаться дальше. Речь о Кабайеле, он непобеждённый и он побеждал Дерека Чисору. При этом он был чемпионом Европы и присутствует в рейтинге WBC. Он получил контракт на бой, так что мы ждём. У него есть сутки на принятие решения, или мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уоррена Talk SPORT.



Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер пригрозил судебным разбирательством обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, если их третий поединок сорвётся. Уайлдер и его представители недовольны позицией команды Фьюри, который считает, что американец не успел реализовать прописанную в контракте опцию реванша и потому нацеливается на бой 5 декабря с другим соперником.

