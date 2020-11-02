Фьюри может провести бой с непобеждённым немцем Кабайелом 5 декабря

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что его подопечный планирует провести бой с немецким боксёром Агитом Кабайелом.
«Тайсон дерётся 5 декабря. Мы дали парню, с которым хотим драться, сутки, чтобы подписать контракт, или мы будем двигаться дальше. Речь о Кабайеле, он непобеждённый и он побеждал Дерека Чисору. При этом он был чемпионом Европы и присутствует в рейтинге WBC. Он получил контракт на бой, так что мы ждём. У него есть сутки на принятие решения, или мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уоррена Talk SPORT.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер пригрозил судебным разбирательством обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, если их третий поединок сорвётся. Уайлдер и его представители недовольны позицией команды Фьюри, который считает, что американец не успел реализовать прописанную в контракте опцию реванша и потому нацеливается на бой 5 декабря с другим соперником.
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:28
-
15:01
-
14:02
-
13:00
-
12:55
-
12:00
-
11:12
-
11:07
-
10:38
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
07:26
-
06:54
-
01:49
-
00:03
- 1 ноября 2020
-
23:10
-
21:19
-
18:19
-
17:57
-
16:50
-
16:15
-
15:30
-
15:12
-
14:26
-
13:32