Валентина Шевченко — о возможности боя с Амандой Нуньес: это было бы логично
Чемпионка United Fighting Championship в наилегчайшем весе Валентина Шевченко оценила возможность поединка с Амандой Нуньес, чемпионкой в лёгкой и легчайшей весовых категориях.
«Проведение такого боя было бы логичным. Она очень легко побеждала своих соперниц, и у нас были непростые бои. Было бы логично провести третий поединок, потому что второй… Официально я проиграла, но я победила», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.
Валентина Шевченко и Аманда Нуньес бились дважды — в 2016 году на турнире UFC 196 и в 2017 году на турнире UFC 215. Оба поединка завершились победами Нуньес. Второй бой бразильянка выиграла раздельным решением судей.
Ближайший бой Валентины Шевченко — против Дженнифер Майя на турнире UFC 255.
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