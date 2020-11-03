Уайлдер — Фьюри: ты трусливая задница

Бывший чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер обратился к обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри. Уайлдер обвинил Фьюри в уклонении от третьего боя.
«Фьюри, тебе стоит быть мужчиной и соблюдать условия соглашения. Какого чёрта ты дерёшься с Карлосом Такамом? Когда ты переживал трудные времена, я сказал тебе, что если ты соберёшься, то дам титульный бой. Я сдержал слово. Когда бой закончился вничью, я дал согласие на реванш.
Ты ведь в курсе, что за бой с Джошуа мне предлагали больше денег, чем за встречу с тобой. Опять же, будучи человеком слова, я дал тебе бой, как обещал. В соглашении была позиция о реванше. Тебе стоит быть мужчиной и сдержать свое слово. Ты трусливая задница», — написал он в своём «инстаграме».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 3 ноября 2020
-
09:39
-
09:21
-
09:02
-
02:21
-
01:51
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:28
-
15:01
-
14:02
-
13:00
-
12:55
-
12:00
-
11:12
-
11:07
-
10:38
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
07:26
-
06:54
-
01:49
-
00:03
- 1 ноября 2020
-
23:10
-
21:19
-
18:19
-
17:57