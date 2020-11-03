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Уайлдер — Фьюри: ты трусливая задница

Уайлдер — Фьюри: ты трусливая задница
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер обратился к обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри. Уайлдер обвинил Фьюри в уклонении от третьего боя.

«Фьюри, тебе стоит быть мужчиной и соблюдать условия соглашения. Какого чёрта ты дерёшься с Карлосом Такамом? Когда ты переживал трудные времена, я сказал тебе, что если ты соберёшься, то дам титульный бой. Я сдержал слово. Когда бой закончился вничью, я дал согласие на реванш.

Ты ведь в курсе, что за бой с Джошуа мне предлагали больше денег, чем за встречу с тобой. Опять же, будучи человеком слова, я дал тебе бой, как обещал. В соглашении была позиция о реванше. Тебе стоит быть мужчиной и сдержать свое слово. Ты трусливая задница», — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Источник: Уайлдер пригрозил подать в суд на Фьюри
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