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Багаутинов решением судей победил Калечица на турнире KOld Wars в Минске

Багаутинов решением судей победил Калечица на турнире KOld Wars в Минске
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Минске состоялся очередной вечер профессионального бокса серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Al Siesta. Зрители увидели шесть поединков. В главном событии шоу встретились экс-претендент на титул UFC Али Багаутинов и Андрей Калечиц.

Победу в этом бою единогласным решением судей одержал Багаутинов. Это был второй бой в карьере Али по правилам бокса. В 2013 году он одолел белоруса Антона Бекиша.

KOld Wars II: Battle 4. Минск. Результаты:

Али БагаутиновАндрей Калечиц – победа Багаутинова единогласным решением судей;
Магомед РасуловВладимир Харкевич — победа Расулова раздельным решением судей;
Алан АбаевАндрей Долгожиев — победа Абаева техническим нокаутом во втором раунде;
Артём ОганесянАлександр Журавский — победа Оганесяна техническим нокаутом в десятом раунде;
Владимир МышевАлександр Казарес – победа Мышева единогласным решением судей;
Иван КозловскийАлексей Тухтаров – победа Козловского единогласным решением судей.

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