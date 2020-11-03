Багаутинов решением судей победил Калечица на турнире KOld Wars в Минске

В Минске состоялся очередной вечер профессионального бокса серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Al Siesta. Зрители увидели шесть поединков. В главном событии шоу встретились экс-претендент на титул UFC Али Багаутинов и Андрей Калечиц.
Победу в этом бою единогласным решением судей одержал Багаутинов. Это был второй бой в карьере Али по правилам бокса. В 2013 году он одолел белоруса Антона Бекиша.
KOld Wars II: Battle 4. Минск. Результаты:
Али Багаутинов — Андрей Калечиц – победа Багаутинова единогласным решением судей;
Магомед Расулов — Владимир Харкевич — победа Расулова раздельным решением судей;
Алан Абаев — Андрей Долгожиев — победа Абаева техническим нокаутом во втором раунде;
Артём Оганесян — Александр Журавский — победа Оганесяна техническим нокаутом в десятом раунде;
Владимир Мышев — Александр Казарес – победа Мышева единогласным решением судей;
Иван Козловский — Алексей Тухтаров – победа Козловского единогласным решением судей.
- 3 ноября 2020
-
09:39
-
09:21
-
09:02
-
02:21
-
01:51
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:28
-
15:01
-
14:02
-
13:00
-
12:55
-
12:00
-
11:12
-
11:07
-
10:38
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
07:26
-
06:54
-
01:49
-
00:03
- 1 ноября 2020
-
23:10
-
21:19
-
18:19
-
17:57