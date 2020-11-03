Багаутинов решением судей победил Калечица на турнире KOld Wars в Минске

В Минске состоялся очередной вечер профессионального бокса серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Al Siesta. Зрители увидели шесть поединков. В главном событии шоу встретились экс-претендент на титул UFC Али Багаутинов и Андрей Калечиц.

Победу в этом бою единогласным решением судей одержал Багаутинов. Это был второй бой в карьере Али по правилам бокса. В 2013 году он одолел белоруса Антона Бекиша.

KOld Wars II: Battle 4. Минск. Результаты:



Али Багаутинов — Андрей Калечиц – победа Багаутинова единогласным решением судей;

Магомед Расулов — Владимир Харкевич — победа Расулова раздельным решением судей;

Алан Абаев — Андрей Долгожиев — победа Абаева техническим нокаутом во втором раунде;

Артём Оганесян — Александр Журавский — победа Оганесяна техническим нокаутом в десятом раунде;

Владимир Мышев — Александр Казарес – победа Мышева единогласным решением судей;

Иван Козловский — Алексей Тухтаров – победа Козловского единогласным решением судей.