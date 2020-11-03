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Конор Макгрегор: я усыпил больше бойцов, чем хирурги

Конор Макгрегор: я усыпил больше бойцов, чем хирурги
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор напомнил, что за плечами у него успешная карьера в смешанных единоборствах. По его словам, в октагоне он усыпил больше бойцов, чем бывает во время хирургических процедур.

«Я усыпил больше бойцов, чем хирурги. Я миллионер и иду за миллиардом. Имею в виду, действительно!» — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC. После этого Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.

Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.

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