Конор Макгрегор: я усыпил больше бойцов, чем хирурги

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор напомнил, что за плечами у него успешная карьера в смешанных единоборствах. По его словам, в октагоне он усыпил больше бойцов, чем бывает во время хирургических процедур.
«Я усыпил больше бойцов, чем хирурги. Я миллионер и иду за миллиардом. Имею в виду, действительно!» — написал он в своём «инстаграме».
Напомним, ранее Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC. После этого Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
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