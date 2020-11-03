Боец MMA спас раненого полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене

Боец MMA Микаил Озен вместе с другом спас раненого полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене, сообщает Hurryiet.
Мужчина рассказал, что они с товарищем увидели, что преступник стреляет в стражей порядка, и подбежали к раненому полицейскому, чтобы помочь ему добраться до машины скорой помощи. Также Микаил помог пожилой женщине.
«К месту происшествия шла пенсионерка. Мы забрали её и отвезли в безопасное место», — сказал он.
Во время перестрелки полиции и террористов друг Озена, которого зовут Реджеп Гюльтекин, получил ранение.
Микаил Озен — австрийский боец турецкого происхождения. На его счету пять побед в восьми боях в смешанных единоборствах.
Серия террористических актов в Вене произошла 2 ноября. Преступники открыли стрельбу в шести местах – на улицах Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт. Полиция продолжает поиск террористов.
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