Боец MMA спас раненого полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене

Боец MMA Микаил Озен вместе с другом спас раненого полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене, сообщает Hurryiet.



Мужчина рассказал, что они с товарищем увидели, что преступник стреляет в стражей порядка, и подбежали к раненому полицейскому, чтобы помочь ему добраться до машины скорой помощи. Также Микаил помог пожилой женщине.



«К месту происшествия шла пенсионерка. Мы забрали её и отвезли в безопасное место», — сказал он.



Во время перестрелки полиции и террористов друг Озена, которого зовут Реджеп Гюльтекин, получил ранение.

Микаил Озен — австрийский боец турецкого происхождения. На его счету пять побед в восьми боях в смешанных единоборствах.



Серия террористических актов в Вене произошла 2 ноября. Преступники открыли стрельбу в шести местах – на улицах Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт. Полиция продолжает поиск террористов.