Майк Тайсон может сразиться с бывшим игроком НХЛ Лараком

Легендарный боксёр Майк Тайсон может выйти на ринг с 43-летним канадцем Жоржем Лараком, известным по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает издание Bardown.

По словам Ларака, сам он оценил вероятность поединка с Тайсоном в 75 процентов. Жорж выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Считается одним из лучших тафгаев в истории.

Напомним, 54-летний Тайсон следующий бой проведёт 28 ноября. Его соперником станет бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.