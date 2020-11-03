Майк Тайсон может сразиться с бывшим игроком НХЛ Лараком
Легендарный боксёр Майк Тайсон может выйти на ринг с 43-летним канадцем Жоржем Лараком, известным по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает издание Bardown.
По словам Ларака, сам он оценил вероятность поединка с Тайсоном в 75 процентов. Жорж выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Считается одним из лучших тафгаев в истории.
Напомним, 54-летний Тайсон следующий бой проведёт 28 ноября. Его соперником станет бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.
Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.
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